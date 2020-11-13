Гуцуляк заявил, что на трек Instagram Model его вдохновила ситуация, которая произошла во время автограф-сессии.
«Предыстория вдохновения произошла с нами во Львове. После выступления к нам подошло много девушек для фото, и кто-то просто схватил меня за зад», — рассказал Гуцуляк.
Артист до сих пор не знает, кто именно из девушек трогал его и вместо того, чтобы «сидеть и жаловаться», эмоции, возникшие от неожиданного вмешательства в личное пространство музыкант решил направить на написание нового трека.
Песня получилась о девушках, которые любят сидеть в соцсетях, делать селфи и «разные опасные вещи».
Украинская группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.