Украинский певец, участник группы Tvorchi Андрей Гуцуляк рассказал в интервью OBOZREVATEL 11 ноября, что во Львове с ним произошла «опасная ситуация», которая сподвигла его к написанию новой песни

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«Предыстория вдохновения произошла с нами во Львове. После выступления к нам подошло много девушек для фото, и кто-то просто схватил меня за зад», — рассказал Гуцуляк.

Артист до сих пор не знает, кто именно из девушек трогал его и вместо того, чтобы «сидеть и жаловаться», эмоции, возникшие от неожиданного вмешательства в личное пространство музыкант решил направить на написание нового трека.

Песня получилась о девушках, которые любят сидеть в соцсетях, делать селфи и «разные опасные вещи».

Украинская группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.