Украинская Кардашьян рассказала, как сделала пирсинг в необычном месте
Украинская Кардашьян рассказала, как сделала пирсинг в необычном месте
© Омович/Инстаграм
Гуцуляк заявил, что на трек Instagram Model его вдохновила ситуация, которая произошла во время автограф-сессии.

«Предыстория вдохновения произошла с нами во Львове. После выступления к нам подошло много девушек для фото, и кто-то просто схватил меня за зад», — рассказал Гуцуляк.

Артист до сих пор не знает, кто именно из девушек трогал его и вместо того, чтобы «сидеть и жаловаться», эмоции, возникшие от неожиданного вмешательства в личное пространство музыкант решил направить на написание нового трека.

Песня получилась о девушках, которые любят сидеть в соцсетях, делать селфи и «разные опасные вещи».

Украинская группа Tvorchi была создана в 2018 году выпускниками Тернопольского национального медуниверситета Андреем Гуцуляком и Джеффри Кенни.