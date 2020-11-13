Недавнее соглашение по карабахскому конфликту уже приводит к тому, что прекратится война, и в регионе перестанут стрелять. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна.

После того как будет осуществлена передача территорий, которые по договору должны отойти азербайджанской стороне, на оставшихся под управлением Арцаха территориях будет каким-то образом нормализоваться жизнь, пояснил эксперт.

«В данный момент российские миротворцы входят в коридор и начнут людей туда пускать. Сейчас оттуда пытаются выйти люди, покидающие территории, которые начнут передаваться Азербайджану, и затем там будет налаживаться государственное управление», — указал Искандарян.

При этом, по его мнению, это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.

Политолог добавил, что для армянской стороны эти соглашения нельзя назвать капитуляцией, поскольку не было сдачи на милость победителю, а в данном же случае есть какие-то условия, хоть и не самые благополучные.

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