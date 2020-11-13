После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. Тем временем в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
После того как будет осуществлена передача территорий, которые по договору должны отойти азербайджанской стороне, на оставшихся под управлением Арцаха территориях будет каким-то образом нормализоваться жизнь, пояснил эксперт.
«В данный момент российские миротворцы входят в коридор и начнут людей туда пускать. Сейчас оттуда пытаются выйти люди, покидающие территории, которые начнут передаваться Азербайджану, и затем там будет налаживаться государственное управление», — указал Искандарян.
При этом, по его мнению, это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.
Политолог добавил, что для армянской стороны эти соглашения нельзя назвать капитуляцией, поскольку не было сдачи на милость победителю, а в данном же случае есть какие-то условия, хоть и не самые благополучные.
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