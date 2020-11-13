Шансы на то, что Байден станет президентом, крайне малы, так как поведение демократов в ходе подсчета на выборах вполне однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа в суде очень неплохие, хотя и полной гарантии его успеха тоже нет.

«Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится», — объяснил эксперт.

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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.