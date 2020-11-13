По его словам, эту фальсификацию легко доказать, поэтому шансы президента Дональда Трампа в суде очень неплохие, хотя и полной гарантии его успеха тоже нет.
«Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится», — объяснил эксперт.
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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.