Обладательница самой большой натуральной груди в стране, мисс плюс-сайз Украина Мила Кузнецова объяснила, почему не отвечает многим подписчикам, виной тому не заносчивость, а однообразие, пояснила девушка в своей новой публикации в Instagram 11 ноября

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«Когда тебе написали за день тучу сообщений и все как под копирку, в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?!» — возмутилась Кузнецова.

Девушка заявила, что читает все сообщения и комментарии подписчиков и с удовольствием готова пообщаться, но только если поклонники выйдут за рамки обозначенных вопросов. Однако в комментариях к записи появились ровно те вопросы и высказывания, от которых модель так устала.

«Вот бы уснуть на таких подушечках», «А что делать, если вопросы рождаются оригинальные, но очень нескромные? Вот и приходится либо молчать, либо делать вид, что интересуешься тем же, что и остальные», «Скажу точно, что с вашей внешностью вам будут всегда задавать одни и те же вопросы», — ответили подписчики.