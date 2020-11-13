У модели 245 тысяч подписчиков, и ежедневно ей пишет немало поклонников, но большинству девушка не отвечает.
«Когда тебе написали за день тучу сообщений и все как под копирку, в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?!» — возмутилась Кузнецова.
Девушка заявила, что читает все сообщения и комментарии подписчиков и с удовольствием готова пообщаться, но только если поклонники выйдут за рамки обозначенных вопросов. Однако в комментариях к записи появились ровно те вопросы и высказывания, от которых модель так устала.
«Вот бы уснуть на таких подушечках», «А что делать, если вопросы рождаются оригинальные, но очень нескромные? Вот и приходится либо молчать, либо делать вид, что интересуешься тем же, что и остальные», «Скажу точно, что с вашей внешностью вам будут всегда задавать одни и те же вопросы», — ответили подписчики.
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Когда тебе написали за день тучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов! Я люблю своих хороших и интересных подписчиков! Хочу ещё сказать что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать коментарии которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополнят чёрный список! Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт! Спасибо мои любимые и драгоценные 💎.. Model: @zvezdagramma @ibazer_suleimanov… #lingeriemodel #lingerie #lingerieaddict #lingerielife #plussizewomen #plussizemodel #plussizebeauties #effyourbeautystandards #modelplussize #bodypositive #bigsize #bra #brasize #ukrainegirl #krisline #poland #ukraine #brazil #бодипозитив #белье #бельенабольшуюгрудь #80n #plussize #plusisequal #worldwide #goddess #modeling