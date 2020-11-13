Украинским олигархам следовало бы назначить на пост президента некоего «большого брата» без имени и фамилии, который невидим, но при этом наблюдает за всеми. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Давид Жвания заявил, что Владимира Зеленского на посту президента может заменить киевский мэр и бывший боксер Виталий Кличко. По его словам, бывший глава государства Петр Порошенко уже готовит переворот, но понимая, что, вновь получить этот пост ему не удастся, хочет отдать эту должность Кличко, чтобы тот впоследствии сделал его премьер-министром.

Эксперт отметил, что вариант с «большим братом» был бы идеален для украинских олигархов, поскольку власть в стране формально есть, но претензии за происходящее в стране предъявлять было бы некому.

«Почему Путина сейчас на заседании правительства показывают? Потому что такая традиция сложилась при Ельцине. Он все время болел, и стоило его хотя бы три дня не показать, как в народе начинали ходить слухи, что он уже умер. Поэтому надо показать, что президент работает. На самом деле в этом никакого смысла нет, потому что о делах не разговаривают на камеру. Политики просто ждут, когда закончится эта двухминутная обязаловка, которая отнимает рабочее время, и можно нормально поговорить», — подчеркнул Ищенко.

Более того, указал политолог, во времена Иосифа Сталина вообще не было телевидения, вживую его можно было увидеть только на первомайской демонстрации, но это никак не ухудшало его политические позиции.

Исходя из этого, заключил собеседник издания, прогнозы Жвании не имеют особого смысла, потому что неважно, кого назначить президентом Украины.