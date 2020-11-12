Руководитель главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил, что карантин выходного дня не остановит работу объектов хозяйствования на открытом воздухе. Об этом он заявил 12 ноября в эфире канала «Украина 24»

«Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях [торговля] разрешается. Это вещественные и продуктовые [рынки]», — рассказал Рубан.

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Также, по словам Рубана, полный локдаун приведет к положительным результатам через две недели после введения, но «это решение надо принимать в рамках всей страны».