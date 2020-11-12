«Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях [торговля] разрешается. Это вещественные и продуктовые [рынки]», — рассказал Рубан.
Он заявил, что, по его мнению, карантин выходного дня — «полумера», но она сможет привести к снижению социальной активности и тем самым снизить рост заболеваемости.
Также, по словам Рубана, полный локдаун приведет к положительным результатам через две недели после введения, но «это решение надо принимать в рамках всей страны».