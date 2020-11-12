Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что среди носителей коронавирусной инфекции максимально заразны те, кто внешне выглядит здоровыми. Об этом он заявил в выпуске своего видеоблога в YouTube 12 ноября

Он подчеркнул, что, согласно исследованиям ученых, основной путь распространения коронавируса — воздушно-капельный.

«Как оказалось, люди максимально заразны примерно два дня до того, как почувствуют себя больными. Максимальное выделение вируса в окружающую среду — это двое суток до появления первых симптомов болезни. То есть главный человек, который распространяет вирус, здоров», — рассказал Комаровский.

Комаровский раскрыл способ изменить жизнь к лучшему за пару дней © http://www.komarovskiy.net/photo

Комаровский подчеркнул, что от коронавируса нет «волшебной таблетки» и «можно спастись только своим умом».

По его словам, вероятность заразиться зависит от количества вдыхаемых человеком частиц вируса, времени нахождения в опасном соседстве с больным и стойкости иммунной системы.

Поэтому наибольшая опасность заразиться подстерегает человека в невентилируемых помещениях, отметил врач. Он напомнил, что по возможности стоит проветривать и поддерживать влажность 40-60% в закрытых пространствах, и заявил, что государство должно обеспечить вентиляцию и контроль за уровнем влажности в общественных помещениях.