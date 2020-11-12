«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V"», — говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе ВОЗ также заявили, что если по итогам оценки препарата выяснится, что он соответствует критериям для включения в список рекомендуемых, ВОЗ опубликует соответствующую информацию.
Предварительная квалификация ВОЗ свидетельствует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными. Ранее организация не проводила квалификации какой-либо вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что несколько участников испытания вакцины могли заразиться COVID-19, если им вкололи плацебо. Он добавил, что уточненные данные об итогах испытания препарата будут известны к середине ноября.
«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.