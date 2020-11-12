Если вакцина «Спутник V» будет признана соответствующей необходимым критериям, Всемирная организация здравоохранения внесет ее в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Об этом 12 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V"», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Предварительная квалификация ВОЗ свидетельствует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными. Ранее организация не проводила квалификации какой-либо вакцины для использования в чрезвычайных ситуациях.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что несколько участников испытания вакцины могли заразиться COVID-19, если им вкололи плацебо. Он добавил, что уточненные данные об итогах испытания препарата будут известны к середине ноября.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработана российским Центром им. Гамалеи. Массовое производство препарата стартовало 15 августа, первыми его получат медики и граждане из групп риска. Массовую вакцинацию от коронавируса планируется запустить в 2021 году.