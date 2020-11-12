«На данный момент 80-90% спортсменов в США находятся вне поля зрения WADA. Я говорю о представителях основных профессиональных лиг, а также о спортсменах-студентах», — цитирует агентство Баньку.
По словам последнего, для WADA «важны конструктивные отношения с американской стороной, и этот вопрос определенно заслуживает повышенного внимания».
Напомним, в 2016 году российских легкоатлетов ранее не допустили на олимпиаду в Бразилии из-за якобы злоупотребления допингом.
В 2017 году WADA признала, что для такого решения было приведено недостаточно доказательств вины российских спортсменов.
Американских спортсменов массово никогда не отстраняли от соревнований.