Подавляющее большинство американских спортсменов находятся вне поля зрения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил президент организации Витольд Банька. Его слова приводит РИА Новости 12 ноября

«На данный момент 80-90% спортсменов в США находятся вне поля зрения WADA. Я говорю о представителях основных профессиональных лиг, а также о спортсменах-студентах», — цитирует агентство Баньку.

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Напомним, в 2016 году российских легкоатлетов ранее не допустили на олимпиаду в Бразилии из-за якобы злоупотребления допингом.

В 2017 году WADA признала, что для такого решения было приведено недостаточно доказательств вины российских спортсменов.

Американских спортсменов массово никогда не отстраняли от соревнований.