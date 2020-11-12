Президент США Дональд Трамп планирует создать собственное онлайн-СМИ, чтобы отомстить Fox News за присуждение победы на выборах его сопернику Джо Байдену. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание Axios

«Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Axios слова близкого к президенту источника.

Поскольку создание кабельного телеканала потребует крупных финансовых вложений, Трамп намерен создать онлайн-СМИ, которое будет вести трансляции в интернете.

Трамп-2024: президент США готов уйти, но он вернется © AP, Alex Brandon

Телеканал Fox News, самый лояльный к президенту Трампу, одним из первых присудил победу Джо Байдену в штате Аризона. Это вызвало негодование американского лидера и его сторонников.

Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.