«Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений», — цитирует Axios слова близкого к президенту источника.
Поскольку создание кабельного телеканала потребует крупных финансовых вложений, Трамп намерен создать онлайн-СМИ, которое будет вести трансляции в интернете.
По предварительным данным, доступ к трансляциям будет осуществляться по ежемесячной подписке. По данным источника, будущее издание уделит много внимания критике Fox News.
Телеканал Fox News, самый лояльный к президенту Трампу, одним из первых присудил победу Джо Байдену в штате Аризона. Это вызвало негодование американского лидера и его сторонников.
Выборы в США состоялись 3 ноября. По данным агентства Associated Press, Джо Байден набрал голоса 280 выборщиков при необходимых 270, обеспечив себе победу. Сам кандидат от демократов заявил о своей победе. Тем не менее Дональд Трамп намерен оспорить итоги выборов в суде.