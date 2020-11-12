Стоит ли поддаваться суеверию и считать пятницу, 13-е, несчастливым днем, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок 12 ноября в комментарии ТСН

Специалист пояснила, что пятница, 13-е, несет негатив только тем, кто верит в то, что несчастья в этот день возможны.

«Если в подсознании человека существует убеждение в том, что "пятница, 13-е" — страшное время, у него есть все шансы в этом убедиться, и наоборот», — заявила Виттрок.

Украинский астролог сделал неожиданное предсказание о судьбе Крыма © pixabay.com

Отмечается, что свою «несчастливую» репутацию это совпадение дня недели и числа заслужило, в частности, после того как 13 октября 1307 года король Франции арестовал магистров ордена тамплиеров. Но казнили путем сожжения на костре их не в этот день, а лишь спустя 7 лет.

Кроме того, цифра 13, следующая после 12, символизировала неизвестность и вероятную опасность, поэтому такое количество назвали «чертовой дюжиной». При этом в пятницу, согласно Евангелию, был распят Иисус Христос.

Зафиксирована даже боязнь пятницы, 13-го, — параскаведекатриафобия. Ряд катастроф в мире действительно произошел в этот день, но в основном об опасности этой даты говорится в книгах и фильмах.