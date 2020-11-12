Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с просмотра документального фильма «USA 2020: Up in arms», опубликованного на YouTube-канале RT. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили на сайте ведомства

«Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC снять ограничения, наложенные на документальный фильм «USA 2020: Up in arms», который размещен на официальном YouTube-канале российского СМИ «Russia Today»», — говорится в сообщении.

Соответствующее письмо было направлено в американскую компанию.

Борьба издания Украина.ру с YouTube и отражение её в СМИ © AFP, Martin BUREAU

Ранее американский видеохостинг YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования о гибели малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом накануне начала слушаний по этому делу в Нидерландах.

В итоге фильм вернули на YouTube-канал издания Украина.ру меньше чем за сутки до премьеры, назначенной на 19:00 12 ноября. К нему добавили пометку о возрастном ограничении 18+, поэтому для просмотра необходимо подтвердить свой возраст.