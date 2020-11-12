«Следователями возбуждено дело по 351 статье уголовного кодекса РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)», — приводит агентство слова собеседника.
Также отмечается, что на текущий момент проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как уточняется, указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.
Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «халатное отношение к службе» в связи с крушением российского вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе.