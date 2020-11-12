Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков одобрил требование Роскомнадзора к Google восстановить доступ на видеохостинге YouTube к расследованию издания Украина.ру о гибели МН-17. Об этом он написал в Telegram 12 ноября

«Политическая цензура в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны западных сетевых компаний недопустима — таково общее мнение. И мы будем ее пресекать. Здесь надо больше определенности и решительности с нашей стороны», — написал Пушков.

Он отметил, что проблема блокировки российских сайтов и материалов сетевых изданий со западными платформами обсуждалась на заседаниях и круглых столах Комиссии Совета Федерации по информационной политике и Комитета по конституционному законодательству с участием руководства Совета по правам человека, МИД РФ и руководителей СМИ.

YouTube удалил фильм-расследование о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом © flickr.com, Mark Lovick

В итоге фильм вернули на YouTube-канал издания Украина.ру меньше чем за сутки до премьеры, назначенной на 19:00 12 ноября. К нему добавили пометку о возрастном ограничении 18+, поэтому для просмотра необходимо подтвердить свой возраст.