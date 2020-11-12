Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента страны, заявил о преемственности курса по укреплению сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает РИА Новости 12 ноября со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова

Как уточняется, слова главы Киргизии прозвучали в телефонной беседе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«Садыр Жапаров отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне ее ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации, особо подчеркнув необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму», — цитирует агентство Зайнетдинова.

Переворот в Бишкеке. Как у Киргизии появился новый глава государства и дос-секретарь © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.