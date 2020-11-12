Как уточняется, слова главы Киргизии прозвучали в телефонной беседе с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.
«Садыр Жапаров отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне ее ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации, особо подчеркнув необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму», — цитирует агентство Зайнетдинова.
Также сообщается, что Жапаров акцентировал внимание на расширении взаимодействия государств-членов ОДКБ в борьбе с эпидемией коронавируса.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.