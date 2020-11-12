Жительница Германии заразилась хантавирусом от домашней крысы, завезенной из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе клиники «Шарите» 12 ноября

Пострадавшую госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.

Смертельный хантавирус. Что это такое и стоит ли бояться © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру», — заявили в клинике.

В марте в китайской провинции Юньнань впервые зафиксировали смерть от хантавируса, который передался человеку от грызунов.