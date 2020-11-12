Пострадавшую госпитализировали в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.
У пациентки диагностировали заражение хантавирусом «Сеул». Владельцев крыс призывают быть начеку и следить за здоровьем.
«Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру», — заявили в клинике.
В марте в китайской провинции Юньнань впервые зафиксировали смерть от хантавируса, который передался человеку от грызунов.