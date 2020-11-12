«Байден будет поддерживать Киев в военном плане, но не для того, чтобы взорвать ситуацию в Донбассе. Тут, скорее, важен вопрос политический и вопрос финансовый — на это выделяются определённые суммы», — сказал эксперт.
Никто не отменяет такой перспективы, как взрыв ситуации на Украине, так как это очень нестабильное государство.
«И единственный способ сделать из такого взрыва что-то более-менее приемлемое для Америки — это направить его в сторону России. Поэтому снабжать Украину оружием считается вполне позитивным действием», — объяснил Неменский.
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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.