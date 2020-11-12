Джо Байден, возможно, постарается внести большую правовую ясность в конфликт в Донбассе, но параллельно с этим он постарается, например, увеличивать поставки оружия на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

Никто не отменяет такой перспективы, как взрыв ситуации на Украине, так как это очень нестабильное государство.

«И единственный способ сделать из такого взрыва что-то более-менее приемлемое для Америки — это направить его в сторону России. Поэтому снабжать Украину оружием считается вполне позитивным действием», — объяснил Неменский.

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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.