На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 10 ноября зарегистрировали петицию. Ее автор Екатерина Егорова требует отменить карантин выходного дня, объявленный властью

«Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию», ‒ гласит петиция.

На Украине официально ввели карантин выходного дня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Егорова выражает опасение, что будет уволено множество работников предприятий пострадавших сфер бизнеса, а госбюджет недополучит значительные суммы.

В петиции высказывается требование отменить карантин выходного дня, а также отменить в Киеве и других городах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Также петиция призывает правительство соблюдать конституционные права граждан и проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса по всем вопросам относительно формирования государственной политики.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч подписей. На данный момент ее подписало 11 151 человек.