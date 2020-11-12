«Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию», ‒ гласит петиция.
По мнению автора петиции, ограничения не повлияют на динамику распространения COVID-19. Кроме того, отмечает она, по малому и среднему бизнесу в Киеве уже ударили ограничения на работу после 22:00.
Егорова выражает опасение, что будет уволено множество работников предприятий пострадавших сфер бизнеса, а госбюджет недополучит значительные суммы.
В петиции высказывается требование отменить карантин выходного дня, а также отменить в Киеве и других городах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.
Также петиция призывает правительство соблюдать конституционные права граждан и проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса по всем вопросам относительно формирования государственной политики.
Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч подписей. На данный момент ее подписало 11 151 человек.