Глава Черкасс Анатолий Бондаренко высказался против введения в городе карантина выходного дня. Соответствующее видеообращение Бондаренко опубликовал в Facebook, сообщают в пресс-службе Черкасского горсовета

«Карантин выходного дня неуместен для таких небольших городов, как Черкассы… Такие меры не дадут желаемого эффекта в борьбе с болезнью, зато могут просто уничтожить малый бизнес. Введение карантина выходного дня — это большая ошибка», — заявил он.

Партии Зеленского и Порошенко объединились против мэра Черкасс © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что в начале карантина весной из городского бюджета было выделено 104 млн на борьбу с COVID-19. По его словам, медучреждения города тогда самостоятельно закупили все необходимое, но от государства Черкассы не получили никакой финансовой поддержки.

Лишь недавно городу выделили 1 млн 700 тыс. грн на обеспечение больниц кислородом, рассказал мэр.

Ранее мэр Черкасс сообщил, что у него обнаружен коронавирус, после чего провел встречу с работниками детских садов без медицинской маски.