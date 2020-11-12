На Украине с 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещается деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, однако есть исключения. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине запретили деятельность учреждений культуры в выходные дни. С 14 по 30 ноября Кабмин ввел на территории страны карантин выходного дня.

Актеры «Квартала 95» устроили вечеринку, несмотря на карантин © Ксения Кошевая/Инстаграм

В будние дни разрешена работа кинотеатров и театров с наполненностью до 50% мест в каждом зале, деятельность музеев и проведение культурных и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

Накануне стало известно о том, что коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак и спикер Рады Дмитрий Разумков. Все они находятся на самоизоляции.