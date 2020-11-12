Украинская певица Maruv похвасталась премьерой песни «Есть только миг», которую она исполнила совместно с блогером Даней Милохиным для нового российского сериала «Перевал Дятлова». Пост о новой композиции артистка выложила в сеть Instagram 12 ноября

«Лови в сети наш саундтрек с Даней Милохиным к сериалу «Перевал Дятлова»», — подписала публикацию Maruv.

Maruv воссоздала «Гостей из будущего» - фото © maruvofficial

«Милохин? Аня, я был лучшего мнения…», «Он петь умеет?», «Со всей своей любовью к Maruv… это отвратительно!», «Разочарован», «Аня, ты то куда? Это же ДНО!», «Называть человека дном, только потому, что он не вписывается в рамки мировоззрения человека, прелесть. Куда катится наш мир», — обсудили дуэт подписчики.

Сериал «Перевал Дятлова» выйдет на экраны 16 ноября, всего зрителям покажут 8 серий. Саундтреком к фильму будет легендарная композиция из 1970-х «Есть только миг», которая впервые прозвучала в фильме «Земля Санникова».

Многосерийный фильм расскажет историю гибели на Алтае туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 18-летнего блогера почти 9,5 миллионов подписчиков.