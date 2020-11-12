«Лови в сети наш саундтрек с Даней Милохиным к сериалу «Перевал Дятлова»», — подписала публикацию Maruv.
Однако поклонники певицы дуэт не оценили, и просто забросали исполнительницу злобными комментариями.
«Милохин? Аня, я был лучшего мнения…», «Он петь умеет?», «Со всей своей любовью к Maruv… это отвратительно!», «Разочарован», «Аня, ты то куда? Это же ДНО!», «Называть человека дном, только потому, что он не вписывается в рамки мировоззрения человека, прелесть. Куда катится наш мир», — обсудили дуэт подписчики.
Сериал «Перевал Дятлова» выйдет на экраны 16 ноября, всего зрителям покажут 8 серий. Саундтреком к фильму будет легендарная композиция из 1970-х «Есть только миг», которая впервые прозвучала в фильме «Земля Санникова».
Многосерийный фильм расскажет историю гибели на Алтае туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Даня Милохин — российский музыкант, тиктокер. В сети TikTok у 18-летнего блогера почти 9,5 миллионов подписчиков.