В городе Мукачево Закарпатской области Украины 11 ноября отметили День святого Мартина, покровителя города. Об этом 12 ноября сообщает Znaj.ua

Вечером горожане провели праздничное шествие с фонариками и факелами. Участникам торжеств подавали главное блюдо праздника — жареного гуся.

Также в городском театре публике показали спектакль о жизни святого. В римско-католическом соборе Святого Мартина состоялась традиционная праздничная месса, а мэр города Андрей Балога окропил главную площадь молодым вином.

Мукачево остался без скорой помощи из-за массового заражения медиков COVID-19 © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Мартина Турского. Ранее в это время язычники отмечали Самайн — праздник окончания сбора урожая и начала зимы.

По легенде, молодой римский солдат Мартин согрел своим плащом замерзающего нищего. Поэтому односельчане искали его с факелами и фонариками, чтобы отблагодарить за доброе дело.

Позже Мартин принял крещение и стал епископом в Галлии. Гусь стал символом праздника благодаря легенде о том, что, пытаясь избежать рукоположения в епископы, будущий святой спрятался в загоне с гусями, а их гогот выдал его.

С 14 ноября на Украине вводится общенациональный карантин выходного дня. Против него выступил ряд политиков, в том числе мэр Львова Андрей Садовый и глава Мукачево Андрей Балога. Он назвал введение карантина шагом, «имитирующим борьбу с распространением коронавируса».