Две акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят в Ереване 12 ноября

На площади Свободы в центре Еревана акцию протеста организовала партия «Сасна црер», созданная членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.

Представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что «после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке».

После Карабаха: что ждёт премьера Армении Пашиняна © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.

Протесты в армянской столице начались в ночь на 10 ноября. Перед этим премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

В Армении это было воспринято как капитуляция.