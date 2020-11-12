На площади Свободы в центре Еревана акцию протеста организовала партия «Сасна црер», созданная членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившей территорию полицейского полка в Ереване.
Представитель партии Ара Папян заявил на митинге, что «после подписания предательского соглашения по Карабаху Пашинян должен уйти в отставку, в противном случае народ и политические силы должны найти пути для его принуждения к отставке».
Другая акция протеста с требованием отставки Пашиняна, которую организовали 17 оппозиционных партий, проходит на площади около института древних рукописей «Матенадаран».
Ранее в четверг Специальная следственная служба Армении заявила о задержании десяти оппозиционных лидеров в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в Ереване с нарушением закона.
Протесты в армянской столице начались в ночь на 10 ноября. Перед этим премьер Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.
В Армении это было воспринято как капитуляция.