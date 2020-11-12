Maruv воссоздала «Гостей из будущего» - фото

Украинская певица Maruv заставила поволноваться поклонников, когда 12 ноября опубликовала в своем Instagram фото, где она очень похожа на солистку российской группы «Гости из будущего» Еву Польну

Марув сделала фото в стиле Евы Польны, чем заставила поклонников поговорить о возобновлении деятельности «Гостей из будущего». На вопросы поклонников певица никак не отреагировала.

За последнее время артистка подверглась критике со стороны украинских подписчиков несколько раз. За участие в российском сериале «Перевал Дятлова», за «слишком лирический» вокал и за совместную работу с российским блогером и тик-токером Даней Милохиным.

Создатель «Ласкового мая» нашел свою судьбу на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов

Украинская певица и композитор Maruv, по паспорту Анна Корсун, родилась за несколько лет до создания «Гостей» в 1992 году. В феврале 2019 года певица победила в финале украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение».

Однако из-за ее гастролей в РФ Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложило Maruv подписать контракт, запрещающий выступления на российских концертных площадках. Но в итоге до песенного конкурса исполнительницу так и не допустили.