Maruv воссоздала «Гостей из будущего» - фото

Марув сделала фото в стиле Евы Польны, чем заставила поклонников поговорить о возобновлении деятельности «Гостей из будущего». На вопросы поклонников певица никак не отреагировала.
За последнее время артистка подверглась критике со стороны украинских подписчиков несколько раз. За участие в российском сериале «Перевал Дятлова», за «слишком лирический» вокал и за совместную работу с российским блогером и тик-токером Даней Милохиным.
Группа «Гости из будущего» давно ушла в прошлое, коллектив активно гастролировал с 1996 по 2009 год.
Украинская певица и композитор Maruv, по паспорту Анна Корсун, родилась за несколько лет до создания «Гостей» в 1992 году. В феврале 2019 года певица победила в финале украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение».
Однако из-за ее гастролей в РФ Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложило Maruv подписать контракт, запрещающий выступления на российских концертных площадках. Но в итоге до песенного конкурса исполнительницу так и не допустили.