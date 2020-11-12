Юморист Максим Галкин похвастался подписчикам домашним средством передвижения, которое работает в его семейном замке, построенном для супруги, певицы Аллы Пугачевой, и их общих детей. Соответствующий пост комик выложил в Instagram 12 ноября

«Домашний лифтолук», — подписал юморист фото.

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«Максим, удалите фото, рога Вам не идут», «Прикольно. А застревать в домашнем лифте не случалось?», «Вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде оленьих рогов», «Опять кичимся. Надоело уже. Сидел бы со своей бабушкой в своем замке и катал бы ее на своем лифте. Противно уже», — отреагировали подписчики.

Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.