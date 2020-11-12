«Домашний лифтолук», — подписал юморист фото.
На снимке комик в спортивном костюме делает селфи в зеркало домашнего лифта, установленного в трехэтажном замке звезд. Кабина отделана деревом с резным рисунком, который добавил пикантности фотографии.
«Максим, удалите фото, рога Вам не идут», «Прикольно. А застревать в домашнем лифте не случалось?», «Вы сейчас похожи на доброго оленя, потому что там узоры у вас над головой в виде оленьих рогов», «Опять кичимся. Надоело уже. Сидел бы со своей бабушкой в своем замке и катал бы ее на своем лифте. Противно уже», — отреагировали подписчики.
Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.