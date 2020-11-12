«Решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года оставить без изменений», — сказано в материале.
Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
Янукович судился с бывшим генеральным прокурором Луценко, требуя, в частности, признать нарушающими его честь, достоинство и деловую репутацию слова Луценко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Янукович и его «преступная организация», убегая из страны, присвоили более 40 млрд долларов, а Генпрокуратура применила специальную конфискацию и вернула в государственный бюджет Украины 1,5 млрд, которые якобы были присвоены окружением Януковича.
В январе прошлого года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Бывший глава государства был приговорен к 13 годам лишения свободы заочно.