Скандальная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой обрушилась с критикой на власть Украины из-за «засорения украинского языка иностранными словами». Соответствующую запись она опубликовала в Facebook 12 ноября

«Новый матюк эта власть затащила в украинское общество. Локдаун. На биса засорять украинский язык иностранными словами? Локдаун — это закрытие», — написала Ницой.

«Где ваш бандеровский флаг?»: Ницой возмутил русский язык во Львове © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

Ранее замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук выступила с предложением ввести на Украине «полный локдаун» на две недели.

Кроме того, слово «локдаун» было объявлено главным словом 2020 года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary. Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев применения этого термина в нынешнем году.