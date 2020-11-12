«NOVUS "радует" многообразием товаров на своих полках — соль с улицы Дружбы, города Азов, что в Ростовской области России», — сообщила она, добавив фото товара «Морская соль».

«Дустом их не выведешь»: соцсети о реакции «патриотов» на победу боксёра Усика
«Дустом их не выведешь»: соцсети о реакции «патриотов» на победу боксёра Усика
© Facebook, K2Ukraine
Женщина также прорекламировала продукцию Дрогобычской солеварни, расположенной неподалеку от Тернополя, и продолжила делать это в комментариях.

«А что, в Дрогобыче есть морская соль?» — удивился один из пользователей соцсети.

При этом многие писали, что в украинских магазинах российских товаров много, и ни в одной торговой сети их не маркируют как произведенные в «стране-агрессоре».

«Вот так русские нам соли насыпали», — заключил один из «патриотов». 

 