«NOVUS "радует" многообразием товаров на своих полках — соль с улицы Дружбы, города Азов, что в Ростовской области России», — сообщила она, добавив фото товара «Морская соль».
Женщина также прорекламировала продукцию Дрогобычской солеварни, расположенной неподалеку от Тернополя, и продолжила делать это в комментариях.
«А что, в Дрогобыче есть морская соль?» — удивился один из пользователей соцсети.
При этом многие писали, что в украинских магазинах российских товаров много, и ни в одной торговой сети их не маркируют как произведенные в «стране-агрессоре».
«Вот так русские нам соли насыпали», — заключил один из «патриотов».