В Тернополе в одном из супермаркетов обнаружили товары из России. Об этом написала одна из местных жительниц Анита Гевко на своей странице в Facebook 11 ноября

«NOVUS "радует" многообразием товаров на своих полках — соль с улицы Дружбы, города Азов, что в Ростовской области России», — сообщила она, добавив фото товара «Морская соль».

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«А что, в Дрогобыче есть морская соль?» — удивился один из пользователей соцсети.

При этом многие писали, что в украинских магазинах российских товаров много, и ни в одной торговой сети их не маркируют как произведенные в «стране-агрессоре».

«Вот так русские нам соли насыпали», — заключил один из «патриотов».