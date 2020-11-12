Разин уточнил, что уже два года встречается с некоей Ольгой, и уже запланировал большой концертный тур «Ласкового мая», который он посвятит своей свадьбе.
«Ольга — из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины», — написал Разин.
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Многие спрашивают про мою личную жизнь. Хочу открыть маленький секрет: я на протяжении двух лет встречаюсь с девушкой из Краматорска, Украина. Ее зовут Ольга. Она — прекрасная девушка и мы с ней планируем в следующим году создать семью. После смерти моего сына Саши у меня остался один Илья, которому 35 лет и он живёт в Санкт-Петербурге. Мы с Ольгой решил в следующем году сыграть свадьбу и хотим двоих детей. Свадьба состоится в одном из городов, где пройдут гастроли «Дискотеки «Союз». Мы сделаем большой свадебный тур по городам России, где мои артисты меня поддержат. Ольга — из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины. На следующий год мы обязательно сыграем с ней свадьбу и обязательно обвенчаемся. Мои бывшие супруги Ира, Наталья и Маританна не против моей свадьбы. Маританна создала очень хорошую семью. У неё в браке также появились дети и я за неё безумно рад. Я со своими бывшими жёнами очень дружу. Пользуясь случаем, приглашаю всех на концерты группы «Ласковый май» в рамках свадебного тура, который пройдёт по городам России летом следующего года.😍💐👍
Продюсер заявил, что жениться планирует в следующем году, тогда же пара должна обвенчаться. По словам Разина, все его предыдущие супруги Ирина, Наталья и Маританна не против его нового союза.
Андрей Разин — российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель «Ласкового мая».