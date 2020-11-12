Продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал поклонникам, что собрался жениться, а его избранницей стала жительница украинского города Краматорска Донецкой области. Об этом он написал в Instagram 11 ноября

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«Ольга — из дружественной мне и любимой страны Украины. Я всегда любил и уважал украинцев. У меня очень много солистов, артистов и очень много любимых людей из Украины. Теперь у меня будет супруга из Украины», — написал Разин.

Продюсер заявил, что жениться планирует в следующем году, тогда же пара должна обвенчаться. По словам Разина, все его предыдущие супруги Ирина, Наталья и Маританна не против его нового союза.

Андрей Разин — российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель «Ласкового мая».