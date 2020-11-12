По его словам, необходимо объединить усилия стран Евросоюза для помощи Украине в реформах и росте ее экономики.
«Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС… Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы», — сказал Сарапинас.
Он также сообщил, что в 2021 году в Вильнюсе пройдет четвертая конференция по реформам на Украине.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было, поскольку у страны «нет времени». Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает украинское государство к членству в Европейском союзе.