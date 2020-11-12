Европейский союз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в ЕС в 2027 году. Об этом 12 ноября в интервью Интерфакс-Украина сообщил посол Литвы Вальдемарас Сарапинас

По его словам, необходимо объединить усилия стран Евросоюза для помощи Украине в реформах и росте ее экономики.

«Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС… Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы», — сказал Сарапинас.

Пушков объяснил, почему Евросоюз позволяет Литве, Латвии и Эстонии нарушать свободу слова © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна сближаться с ЕС темпами, которых до сих пор не было, поскольку у страны «нет времени». Зеленский отметил, что Восточное партнерство полезно для Украины, если приближает украинское государство к членству в Европейском союзе.