С 12 ноября в столице Белоруссии вводится обязательное ношение масок в местах скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минского горисполкома

Комаровский объяснил, кому нужно носить маски © Facebook, Евгений Комаровский

Масочный режим вводится как для работников учреждений, так и для посетителей всех объектов столицы. Отмечается, что руководители организаций обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси. При этом с 12 ноября в столице будет усилен контроль за соблюдением противовирусных мер. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

Ранее масочный режим был введен в ряде регионов Белоруссии.