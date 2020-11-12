Соответствующие изменения внесены в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в Минске.
Масочный режим вводится как для работников учреждений, так и для посетителей всех объектов столицы. Отмечается, что руководители организаций обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси. При этом с 12 ноября в столице будет усилен контроль за соблюдением противовирусных мер. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.
Ранее масочный режим был введен в ряде регионов Белоруссии.