Комаровский объяснил, кому нужно носить маски
Комаровский объяснил, кому нужно носить маски
© Facebook, Евгений Комаровский
Соответствующие изменения внесены в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в Минске.

Масочный режим вводится как для работников учреждений, так и для посетителей всех объектов столицы. Отмечается, что руководители организаций обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Носить маску также обязательно в общественном транспорте, метро, маршрутных и обычных такси. При этом с 12 ноября в столице будет усилен контроль за соблюдением противовирусных мер. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

Ранее масочный режим был введен в ряде регионов Белоруссии.

 