Подольско-Воскресенский мостовой переход подсветят голубыми огнями в Киеве в четверг вечером. Об этом 12 ноября сообщает Департамент общественных коммуникаций столичной городской госадминистрации в Facebook

«Акция несет цель информировать горожан о существующей опасности и важности максимального соблюдения личного протокола поведения в условиях короновирусной угрозы», — говорится в сообщении.

В частности, мосты подсветят согласно международному проекту Pneumolight, посвященному Всемирному дню борьбы с пневмонией.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии. Киев побил новый антирекорд по COVID-19 © РИА Новости, Антон Вергун | Перейти в фотобанк

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Накануне, 11 ноября, стало известно о том, что коронавирусом заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Все они находятся на самоизоляции.