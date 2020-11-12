Мэра Кропивницкого Андрея Райковича госпитализировали с воспалением легких из-за COVID-19. Об этом 12 ноября глава города написал в Facebook

Новая шокирующая гипотеза: врачи сравнивают коронавирус с ВИЧ © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Райкович призвал украинцев придерживаться правил карантина и поблагодарил медиков за работу.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заболели коронавирусом, и были госпитализированы в больницу «Феофания». При этом у главы государства оборудован специальный кабинет, в котором он может проводить совещания.

У Ермака также есть изолированная палата. Кроме того, о болезни сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.