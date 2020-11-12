Горбатюк выделяется в Тернополе эпатажным образом: ранее он решил стать похожим на духов потустороннего мира и целенаправленно изменял внешность в салонах красоты, в том числе у Подвашецкой и ее мужа. У «демона» появились «эльфийские» уши, броские татуировки, черные белки глаз, вампирские клыки и раздвоенный язык.
В апреле 2019 года Горбатюка задержали по обвинению в убийстве Подвашецкой, которой он нанес более десятка ударов ножом. По его словам, он не помнит, почему совершил убийство. Сообщается, что он с 20 лет употребляет наркотики.
Первоначально прокуроры настаивали на 15-летнем сроке лишения свободы для обвиняемого. Однако суд вынес решение о пожизненном заключении. По словам представителя суда Анны Мостецкой, это первое решение о пожизненном сроке за долгие годы. Также Горбатюк должен выплатить компенсацию семье убитой в 500 тысяч гривен.
Защита может обжаловать приговор. Пока он не вступил в силу, «демон» будет находиться в Чортковском следственном изоляторе.