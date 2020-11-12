В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что у бывшего вице-президента США Джо Байдена, который собирается занять президентский пост в январе, нет задачи помешать строительству газопровода, но чтобы предотвратить в дальнейшем обвинения в содействии России, сейчас ему нужно предпринять какие-то символические антироссийские шаги

11 ноября источники агентства Bloomberg сообщили, что Палата представителей и Сенат договорились о включении в законопроект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год поправки о новых санкциях по «Северному потоку-2», согласно которой ранее введённые ограничения распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию, но не затронут Германию и её официальных лиц.

«Я не думаю, что Байден заинтересован в блокировании «Северного потока-2». Его задача — символически наказать Россию за то, что она себя так плохо вела с Соединёнными Штатами в 2016 году. Я ожидаю каких-то символических и не бьющих по самой сути проекта санкций. Не надо злить слишком Германию, ударять по её интересам, наоборот, надо мириться с ней. Это самое лёгкое для Байдена, он не может сейчас напрямую подружиться с Россией», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По словам эксперта, если Джо Байден как президент США даст ход «Северному потоку-2» и газопровод заработает, то его ещё как будут обвинять в подыгрывании России, поэтому сейчас он и должен что-то сделать, чтобы его не обвиняли в будущем.

«Но Байден не может сказать, что он любит Путина, даже и не нужно, чтобы он этого говорил. Каждая партия обвиняет другую в мягкости по отношению к России, поэтому Байден должен и сказать, и сделать что-то жёсткое, но будем надеяться, что эта жёсткость будет чисто внешней, а не внутренней, то есть не бьющей серьёзно по каким-то проектам, которые значимы для нашей страны», — заявил Межуев.

Одна из ключевых задач Байдена на посту президента — восстановить отношения с Европой, а для неё проект «Северный поток-2» имеет важное значение с коммерческой точки зрения, поэтому препятствовать запуску газопровода — значит утратить шансы на сближение с традиционными союзниками, прежде всего с Германией.