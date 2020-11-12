В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, что бывшего вице-президента США Джо Байдена после прихода к власти вполне устроит Владимир Зеленский в качестве украинского коллеги, поэтому у него не будет необходимости сотрудничать с его предшественником, несмотря на хорошие личные отношения в прошлом

Эксперт сомневается, что в случае прихода к власти в США демократ будет больше работать с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, с которым он в своё время общался чаще, чем с женой, как сам говорил, а не с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Не вижу никакой необходимости в этом. Думаю, тот президент, который сейчас есть, вполне устраивает Байдена, не думаю, что зачем-то нужно воскресать старую клиентуру», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Политолог рассказал, кто станет «любимой женой» Байдена на Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

О том, насколько тесны его контакты с украинским руководством, Джо Байден, будучи вице-президентом США, сам шутил 7 декабря 2015-го на брифинге в Киеве: «Я только четыре раза был в вашей стране за последние два года. Однако мы более тысячи часов провели в телефонных разговорах. Я разговариваю с президентом Порошенко больше, чем со своей женой. Наверное, оба сожалеют об этом».

Содержание тех бесед стало известно общественности в 2020 году благодаря аудиозаписям, опубликованным внефракционным депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. Порошенко очень подробно отчитывался перед Байденом о ходе выполнения реформ, написанных для Украины западными странами, а также рассказывал о трудностях с принятием нужных законов в Верховной Раде.

Зеленскому в отличие от своего предшественника не удалось наладить тесный контакт с американскими политиками.