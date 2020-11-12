Схватки у нее начались ночью. Супруг отвез ее в больницу, где принимают граждан с коронавирусом, так как другие члены семьи роженицы болеют COVID-19. Однако двери медучреждения оказались закрытыми.
«У меня уже доходило до истерики: кричать не было смысла, здесь никто не открывает. Мы звонили, я трижды бегал к девушкам на другой вход, они также ничем не помогли. Я просил о помощи, у меня жена рожала. Здесь в плаценте все», — рассказал супруг рожавшей.
Он расстелил перед входом в больницу свою куртку. Роды на улице приняла акушерка, которая приехала по звонку из дома.
«Я уже видел, как появлялась головка. Как раз она подъехала», — добавил мужчина.
Двери больницы открылись именно в этот момент.
«Бригада вышла с инвалидной коляской, я не понимаю, чем они думали, выбирая такую коляску. Она не могла сесть, она была в штанах, штаны приспущены, ребенок в руках, пуповина не перерезана, она не могла сесть. Они неспешно пошли. Знаете, что меня больше всего удивило: все были очень медленные», — заметил мужчина.
В областной больнице ситуацию оправдывают тем, что семейство не вызвало скорую и стучалось в двери основного отделения, а не перинатального, откуда роженицу направили бы в коронавирусный корпус. Но все же пообещали провести служебное расследование.
Заместитель главного врача Черкасской областной больницы Наталья Лакуста утверждает, что задержка с персоналом произошла потому что медикам нужно было много времени, чтобы надеть защитную форму.
Известно, что пуповину перерезали уже в родильном зале, открытия которой роженица ждала, лежа на сломанной каталке.