Как объяснил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев, для бывшего вице-президента США Джо Байдена, лидирующего на президентских выборах, Украина важна с идеологической точки зрения для сближения с Европой, но дарить Киеву он ничего не будет - ограничится экономической помощью и заявлениями о дружбе

В отличие от действующего президента США Дональда Трампа его соперник-демократ, который, судя по всему, сменит его на этом посту 20 января, всегда уделял много внимания внешней политике.

«Байден выдвинет на первый план фактор идеологии, чтобы сплотить трансатлантические отношения. Нужно выдвинуть на первый план евроатлантические ценности, а здесь Украина — это проекция мягкой силы, не думаю, что какое-то большое значение Украина имеет для экономических проектов США и Европы, но как некий фактор мягкой силы она имеет очень большое значение: это страна проевропейской революции, она, ушедшая из российской сферы влияния и попытавшаяся в европейскую сферу влияния, и за это получившая определённое наказание, как считается, со стороны России», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Третьяков объяснил, почему Байден не поможет Украине © REUTERS, Kevin Lamarque

Эксперт подчеркнул, что это восприятие глубоко не правильное, и Россия должна это восприятие ломать, потому что на самом деле Украина не наказание получила от России, а выяснилось, что она оказывается и под российским влиянием тоже, просто раскололась страна между двумя сферами влияния.

«Что-то с Украиной они должны сделать, как-то её поднять, оказать какую-то финансовую помощь, не бросать. Заметного равнодушия у администрации Байдена к Украине не будет, это ясно, но не стоит ожидать, что что-то подарят Украине — разумеется, ничего Украине не подарят. Будем надеяться, что всё ограничится какими-то формами выражения дружбы, помощи, в том числе экономической, культурных обменов и так далее, но не военного конфликта», — заявил Межуев.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Байден, будучи вице-президентом, курировал украинское направление и фактически осуществлял внешнее управление страной: проводил совещания с членами правительства и отдавал распоряжения Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины, что подтверждают аудиозаписи их разговоров, обнародованные в 2020 году депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом. К тому же Байден сам публично рассказывал, как вынудил Порошенко уволить с должности генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал дело энергетической компании Burisma, где работал его сын Хантер.