Актриса Людмила Артемьева, сыгравшая роль Ольги Ковалевой в сериале «Сваты», объяснила поклонникам свое, кажущееся им неадекватным, поведение. Артистка созналась в стеснительности, с которой часто не может справиться. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram 11 ноября

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«Я невероятно стеснительный человек. У меня осталось мало детских фотографий, а если и есть, то на них только моя нога, потому что как только я видела фотоаппарат, сразу удирала. Почему — объяснить, увы, невозможно», — призналась она.

Карьеру актрисы и телеведущей Людмила Артемьева начала в 1986 году, за это время артистка сыграла несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивала мультфильмы, пела.

«Как же вы тогда поступали в театральный ВУЗ, имея такую стеснительность», — резонно поинтересовалась одна из подписчиц.

Ранее Людмила Артемьева заявила, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты» и переезжает жить на свою родину — в Германию.

«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.