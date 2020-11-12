Артемьева заверила поклонников, что ее отказы сфотографироваться или пообщаться не связаны с заносчивостью или звездной болезнью.
«Я невероятно стеснительный человек. У меня осталось мало детских фотографий, а если и есть, то на них только моя нога, потому что как только я видела фотоаппарат, сразу удирала. Почему — объяснить, увы, невозможно», — призналась она.
Карьеру актрисы и телеведущей Людмила Артемьева начала в 1986 году, за это время артистка сыграла несколько десятков ролей в театре и кино, озвучивала мультфильмы, пела.
«Как же вы тогда поступали в театральный ВУЗ, имея такую стеснительность», — резонно поинтересовалась одна из подписчиц.
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«Некоторые поклонники обижаются на невозможность сфотографироваться со мной после спектакля. Я невероятно стеснительный человек. Моя закрытость – это моя реакция, которая пришла ко мне из детства. У меня осталось мало детских фотографий, а если и есть, то на них только моя нога, потому что как только я видела фотоаппарат, сразу удирала. Почему — объяснить, увы, невозможно» #людмилаартемьева
Ранее Людмила Артемьева заявила, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты» и переезжает жить на свою родину — в Германию.
«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал 95». Вышло уже 6 сезонов, первый в 2008 году, последний — в 2013-м. Сейчас идут съемки 7 сезона, но точной даты выхода многосерийного фильма продюсеры пока не называли.