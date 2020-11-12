В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил мнение, что бывший вице-президент США Джо Байден в случае прихода к власти в знак благодарности за лояльность отдаст какой-то пост бывшему послу США на Украине Мари Йованович, не исключено также, что в его команде найдётся место и бывшему заместителю госсекретаря Виктории Нуланд

Бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники, сообщил, что бывшая глава американской дипломатической миссии в Киеве может получить высокий пост в новой администрации Белого дома.

«Я не видел упоминания её имени, но это было бы логично. Нужно ее премировать за лояльность, поэтому, скорее всего, что-то ей дадут. Я думаю, Йованович могла бы стать замгоссекретаря, например. Может быть, пост, который когда-то занимала Виктория Нуланд — ещё один неприятный персонаж, который может возникнуть», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Знакомые всё лица: Дробницкий сказал, кто в администрации Байдена может заняться украинским направлением © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп досрочно отозвал из Киева Мари Йованович, назначенную ещё его предшественником демократом Бараком Обамой, после чего дипмиссией руководили поверенные в делах.

Виктория Нуланд, будучи заместителем госсекретаря США по странам Европы и Евразии, принимала активное участие в событиях, связанных с украинским направлением. Во время массовых акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов она приехала на Майдан, чтобы пообщаться с активистами. В интервью телеканалу CNN дипломат заявила, что США вложили в развитие демократии на Украине $5 млрд. Большую популярность получил сюжет, как Нуланд раздавала печенье митингующим на Майдане.