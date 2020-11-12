Президент Владимир Зеленский имеет законодательное право, чтобы распустить Конституционный суд Украины (КСУ) после резонансного решения об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства. Об этом 11 ноября в интервью «Радио Свобода» заявил представитель главы государства в КСУ, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский

«Очень интересное решение КС от 8 мая 1997 года (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека», — отметил Вениславский.

По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КС.

КСУ открыл производство против Зеленского © president.gov.ua

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.