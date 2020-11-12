В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил сомнение, что бывший вице-президент США Джо Байден, придя к власти, сможет каким-либо образом изменить внутриполитическую ситуацию в России, Молдавии, Белоруссии, Армении и Казахстане

Уверен, что новая администрация Белого дома будет поддерживать активистов в постсоветских странах, где сейчас нестабильная внутриполитическая обстановка. Вопрос только, где она сможет это сделать.

«В Молдавии всё и так всё понятно совершенно. В Белоруссии они ничего не смогут сделать, всё что могли, уже сделали. В Армении… вообще не будем об этом вспоминать по понятным причинам. Куда они могут сунуться? В Казахстан? Может быть, но не совсем понятно, зачем. Не вижу какой-то возможности. Конечно, будет дикое желание в Россию бросить деньги для смены власти, но это мало реально», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ненавидят его за то, что он «не пустил на порог» Джорджа Сороса, а также не сделал республику частью санитарного кордона вокруг России, хотя об этом в начале 1990-х годов договорились председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич и 42-й американский президент Билл Клинтон.

«Что ещё не поделено по-серьёзному? Всё, что плохо лежит, уже взято той или иной страной так или иначе. Последней была Белоруссия, но после тех событий, которые там происходили, кажется, всё было понятно, кто что контролирует, поэтому я не думаю, что реально администрация Байдена может что-то сделать», — добавил Межуев.

Обещание президента России Владимира Путина своему белорусскому коллеге в случае необходимости оказать военную помощь на фоне протестов в стране после выборов не на шутку обеспокоила американских политиков. Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгел и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол выпустили совместное заявление, в котором уличили Москву в попытке подорвать суверенитет и независимость Белоруссии, в связи с чем призвали администрацию Белого дома оказать поддержку белорусскому народу. И Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчёркивали, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела соседней страны, а оказать помощь готова только по просьбе легитимных властей.