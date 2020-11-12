Когда Джо Байден окончательно придет к власти в США, Польша столкнется с серьезным давлением. Об этом рассказал бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

Анджей Запаловский: В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией © zapalowski.eu Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.

Эксперт объяснил, что польской стороне будут навязывать определенные действия не политики, а американские корпорации, которые руководствуются идеологией наживы и подчинения.

«Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», — подчеркнул Запаловский.

Он добавил, что союз Польши с США находится выше любых политических разногласий, однако масштабы присутствия войск США в Польше и расходы польского бюджета на их пребывание — уже нет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.