Певица Оля Полякова, которая в октябре поругалась с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым из-за карантинных мер, коснувшихся артистов, заявила, что очень соскучилась по работе и хочет трудиться без выходных. Соответствующий пост артистка выложила в Instagram 11 ноября

«Давно селфи не было! Я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?», — спросила артистка поклонников.

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«Нет, спасибо, в выходные я хочу просто поспать… Мне столько не платят», «Мы тоже хотим», «А мы так упарываемся по будням, что хотя бы один выходной нужно, т.к. второй выходной- это уборка/стирка/готовка, похлеще дня на работе», «На выходных карантин. Так, что отдыхают все!», — ответили подписчики.

В начале октября Полякова выступила на Дне учителя в Харькове перед 2 тысячами зрителей на стадионе. Из-за чего чуть позже местные политики обвинили певицу в новой вспышке COVID-19 в городе.

Аналогичные претензии ей высказал и министр здравоохранения Украины Максим Степанов, а позже большая часть концертов Поляковой была отменена.