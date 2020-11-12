В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев выразил мнение, что бывший вице-президент США Джо Байден, который, судя по всему, в январе займёт президентский пост, предпримет попытки для свержения действующих властей в Венгрии, Польше, Израиле и Бразилии

По мнению эксперта, администрация демократов после прихода к власти попытается убрать правоконсервативные режимы в других странах.

«Где они действительно что-то могут сделать, так это Венгрия. Сделать её полем для экспансии, свергнуть режим на каких-то аналогичных выборах, создать леволиберальный протест, это да. Венгрию очень даже легко себе представляю. В Польше тоже могут содействовать победе ультра либеральных сил против консервативно-демократического руководства, которое там есть. Как ни странно, сменить Нетаньяху в Израиле, это тоже допускаю. Он и так делится властью и уходит, но ускорить его уход могут», — сказал в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Борис Межуев.

Согласно подписанному после парламентских выборов соглашению, Беньямин Нетаньяху будет премьер-министром Израиля в течение 18 месяцев, а 17 ноября 2021 года уступит этот пост министру обороны страны Бени Ганцу на аналогичный срок.

«Где точно что-то попытаются сделать, так это в Бразилии, я почти убеждён, что так и будет. Сменить Жаира Болсонару, который воспринимается как ставленник Трампа», — добавил Межуев.

В прошлые годы американские власти не стеснялись вмешиваться во внутренние дела других государств, чтобы привести к власти нужных им людей, в том числе на постсоветском пространстве. 44-й президент США Барак Обама прямым текстом говорил, что Вашингтон выступал посредником при смене режима на Украине в результате Майдана.