Председатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выбрал безальтернативный союз с США, результатом которого стало создание военных баз этого государства в Польше. Об этом рассказал бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

Анджей Запаловский: В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией © zapalowski.eu Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», и что в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.

Однако, сетует эксперт, американцы не вложили серьезные инвестиции в польскую оборонную промышленность и не предоставили каких-либо существенных новых технологий.

По его словам, союз Польши с США находится выше любых политических разногласий, однако масштабы присутствия войск США в Польше и расходы польского бюджета на их пребывание — уже нет.

«Действия ПиС привели к тому, что за счёт польской армии осуществляются крупные инвестиции в военную инфраструктуру для американцев», — указал Запаловский.

В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией. И Польша должна добиться, чтобы США не использовали ее территорию для действий, которые могут привести к конфликтам с другими странами, добавил политик.

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