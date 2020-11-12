Служба национальной безопасности Армении задержала еще трех оппозиционных лидеров, сообщил «Интерфакс» 12 ноября со ссылкой на представителя партии «Дашнакцутюн» Лилит Галстян

«Сегодня сотрудники Службы национальной безопасности пришли в офис партии "Дашнакцутюн", задержали представителя партии Арцвика Минасяна», — цитирует агентство Галстян.

По ее словам, задержаны также представитель партии «Родина» Арсен Бабаян и оппозиционер Ара Акопян.

«Расцениваем эти действия как политическое преследование», — отметила Галстян.

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По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум Пашиняну: либо он добровольно уходит в отставку до полуночи, либо это будет сделано на внеочередной сессии парламента.

Однако хотя внеочередная сессия Народного собрания была инициирована, провести ее не удалось из-за отказа депутатов, входящих в провластную коалицию, принимать участие в мероприятии.

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Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе.

При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.