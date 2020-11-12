Певица Джамала рассказала историю имен своих детей, которая имеет мистическое и политическое значение. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram 12 ноября

Оба сына Джамалы получили двойные имена. Сочетание Эмир-Рахман, заявила певица имеет мистическую основу: это имя ей просто приснилось. Чуть позже артистка выяснила значение этих слов. Оказалось, Эмир означает «правитель», а Рахман — «милостивый».

«Не то, чтобы у нас большие планы на его политическую карьеру, просто хорошее имя. А Селим-Гирай — имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати», — написала Джамала.

Чаще всего хан упоминается как Селим I Герай, иногда как Гирей, но Джамала и ее муж предпочли свой вариант написания: Селим-Гирай.

Хан Крыма Селим I Герай примечателен тем, что занимал престол четыре раза в 1671-1678, 1684-1691, 1692-1699 и 1702-1704 годах.

Считается, что во время второго правления он отразил нападение на Крым войск русского князя Василия Голицына. Он же направил экспедиционный корпус в помощь туркам, против кумановского короля Карпоша.

Крымско-татарская исполнительница Джамала представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».