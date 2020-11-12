Все странности в политическом поведении Дональда Трампа объясняются тем, что он пытается, как и обещал перед выборами, восстановить производство внутри США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

«Объясню, почему Европейский союз так скоропостижно кинулся вылизывать задницу Байдену и Харрис. Дело в том, что Трампа избрали президентом за его обещание демонтировать нынешнюю систему глобального разделения труда, основанного на узкой специализации целых стран», — сказал эксперт.

Для этого он всеми способами от разрыва уже имеющихся соглашений по экономическим санкциям по надуманным политическим предлогам сокращает приток товаров в США, чтобы подстегнуть внутреннее производство, считает эксперт.

«Так вот под раздачу попал не только Китай, но и Европейский союз. В Китай сейчас выведена львиная доля промышленных производств из самих Соединенных Государств, поэтому именно Китаю в отличие от громадного большинства стран система разделения труда выгодна. Европейский союз поставляет в Соединенные Государства всякую экзотику, какую в Китае не делают, поэтому ЕС сейчас надеется, что Байден восстановит соглашения, разорванные Трампом, и снова полностью откроет американский рынок для европейских товаров», — объяснил Вассерман.

Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена.

Поэтому очень многие на Западе все еще надеются, что от Байдена им будет лучше, чем от Трампа, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным американских СМИ победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.

Дочь эмигрантов из Индии и Ямайки Камала Харрис займет должность вице-президента США при Джо Байдене. Она станет первой темнокожей женщиной на этом посту.