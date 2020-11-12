Текст указа о награждении государственными наградами работников культуры исчез с сайта главы государства, после того, как некоторые отказались принимать награды от президента Владимира Зеленского

Во вторник, 10 ноября, Зеленский подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства». Вечером следующего дня указ был удален.

«Сейчас доступна кешированная версия страницы, где указ ранее был размещен. Последнее обновление сохраненной страницы произошло вечером 10 ноября», — говорится в сообщении сайта «Буквы».

Как отмечает издание, по меньшей мере двое художников отказались от наград Зеленского. Также украинский режиссер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» 3-й степени. Он заявил, что как участник кинематографического процесса, протестует «этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы». Украинский режиссер отказался от награды Зеленского © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Также кинорежиссер Ирина Целик отказалась получать награду, заявив, что «принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешней власти, неуместно». Также она отметила, что только начинает свою карьеру.

Ранее владельцы и администрация украинских кинотеатров на Украине собрали акцию протеста против карантина «выходного дня». Они отметили, что для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.