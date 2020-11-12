Во вторник, 10 ноября, Зеленский подписал указ «О награждении государственными наградами Украины по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства». Вечером следующего дня указ был удален.
«Сейчас доступна кешированная версия страницы, где указ ранее был размещен. Последнее обновление сохраненной страницы произошло вечером 10 ноября», — говорится в сообщении сайта «Буквы».
Как отмечает издание, по меньшей мере двое художников отказались от наград Зеленского. Также украинский режиссер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» 3-й степени. Он заявил, что как участник кинематографического процесса, протестует «этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы».
Также кинорежиссер Ирина Целик отказалась получать награду, заявив, что «принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многих коллег из киносообщества обидели несправедливыми действиями нынешней власти, неуместно». Также она отметила, что только начинает свою карьеру.
Ранее владельцы и администрация украинских кинотеатров на Украине собрали акцию протеста против карантина «выходного дня». Они отметили, что для кинотеатра карантин выходного дня равносилен полному закрытию.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились более 11 тыс. украинцев. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом введут карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.